The Couple: ecco le prime due coppie in gioco

In pole position per vincere il montepremi ci sono anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che si mettono in gioco per dimostrare la loro complicità. Ospiti a "Pomeriggio Cinque", punteranno proprio su questo per arrivare fino in fondo: "Sarà un gioco basato sull'affinità e credo che da quel punto di vista è la cosa che meno ci preoccupa. Siamo 'The Couple', siamo imbattibili". Inoltre la grinta non manca come sottolinea Oradei: "Ho vinto tante gare internazionali, anche se questa è un po' diversa". Dovranno convivere con gli avversari in una sola casa e su questo è la Nazzaro a essere forgiata: "Ho fatto sei mesi di 'Grande Fratello', sono molto resistente".