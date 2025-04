Ilary Blasi lancia "The Couple - Una vittoria per due", il nuovo show in onda dal 7 aprile in prima serata su Canale 5. Il format - un mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena - vedrà protagonisti personaggi noti e persone comuni. Otto coppie, composte da parenti, amici, colleghi e storici antagonisti, tutti rigorosamente costretti a una convivenza forzata, si contendono un milione di euro di montepremi. "Il mio reality è anche un gioco", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni".