Veronica Gentili al timone de "L'Isola dei Famosi"

"L'Isola dei famosi" non sarà l'unico reality che sboccerà nella primavera di Canale 5. Cresce infatti l'attesa per "The Couple", il format che mescola competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, e sarà condotto da Ilary Blasi. I protagonisti di “The Couple” saranno sia volti noti che persone comuni. Si tratterà di vere coppie, ma anche di parenti, amici, colleghi e storici rivali. Tutti rigorosamente in coppia, dovranno affrontare una convivenza forzata, caratterizzata da imprevisti, strategie e un montepremi significativo da conquistare e proteggere. La resistenza psicologica e fisica dei concorrenti e delle coppie sarà messa a dura prova. Si tratterà di una sfida non solo contro gli avversari, ma anche contro se stessi. Solo una coppia avrà la possibilità di aggiudicarsi l'intero montepremi, eliminando tutti gli altri concorrenti. Ma la decisione finale spetterà al pubblico, che decreterà i vincitori di “The Couple”.