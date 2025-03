"Grande Fratello", Ilary Blasi entra a sorpresa e presenta "The Couple": "1 milione di montepremi e otto coppie"

Nel corso dell'intensa finale del "Grande Fratello" c'è spazio anche per una gradita sorpresa: Ilary Blasi irrompe all'improvviso nello studio. La conduttrice saluta calorosamente Alfonso Signorini e presenta "The Couple- Una vittoria per due", il nuovo reality game in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile.