"The Couple", Jasmine Carrisi: "Timore di mettermi a nudo"

Ospite nello studio di "Mattino Cinque News" Jasmine Carrisi parla del nuovo reality con alla conduzione Ilary Blasi, "The Couple - Una vittoria per due" in onda dal 7 aprile in prima serata su Canale 5, a cui parteciperà. "Sono molto tranquilla, pensavo di avere l'ansia a questo punto ma no, sono felice. Ho un po' timore di mettermi a nudo davanti a tutti" dice la concorrente a Federica Panicucci.