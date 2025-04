"The Couple", Manila Nazzaro e Stefano Oradei in gara nel nuovo reality game

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ospiti in studio della conduttrice Myrta Merlino, prima di spiegare quali sfide dovranno affrontare in "The Couple", raccontano come è nata la loro storia d'amore. "Noi abbiamo bruciato le tappe: ci siamo conosciuti e sposati in un anno e due o tre mesi", confessa l'ex Miss Italia. Riguardo al nuovo reality game, invece, Manila precisa: "Sicuramente sarà un gioco basato sull'affinità e, da quel punto di vista, è la cosa che meno ci preoccupa. Per il resto giochiamo e ci divertiamo".