"The Couple", Antonino Spinalbese in gara nel nuovo reality game

Parlando della sua vita sentimentale, invece, Antonino rivela: "Ho il cuore occupato, ma sono single". E sul rapporto con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna, l'hairstylist confessa: "Si cerca di fare di tutto per dare una sorta di insegnamento famigliare ai piccoli. Star bene con lei è fondamentale per la mia vita e per la vita di mia figlia. A Belen ho chiesto anche qualche consiglio per il reality". Antonino, quindi, è pronto per cominciare questa nuova avventura di "The Couple" e non vede l'ora di iniziare: "Mi piacciono le sfide".