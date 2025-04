Le otto coppie si sono sfidate in una serie di prove, solo quattro sono rimaste in gare per vincere la prima puntata. Nella prova finale che consentiva di avere l'immunità alle prime nomination e quindi la possibilità di rubare una chiave a un'altra coppia, è la coppia composta da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Che sceglie di rubare una chiave a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Il gioco, infatti, consiste nell'ottenere il maggior numero di chiavi per aumentare le possibilità arrivare alla fine con quella in grado di aprire la cassaforte.