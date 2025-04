"The Couple", un ex calciatore di Serie A farà coppia con Antonino Spinalbese

Un ex calciatore di Serie A farà parte del cast di "The Couple", il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che vedrà la partecipazione di otto coppie che si sfideranno nelle prossime settimane per aggiudicarsi il montepremi da un milione di euro. Si tratta di Andrea Tabanelli, ex centrocampista e ora dj: sarà lui ad affiancare Antonino Spinalbese, l'unico concorrente rimasto "scoppiato" finora.