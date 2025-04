Jasmine Carrisi, in coppia nel reality game con Pierangelo Greco, nel corso della settimana ha confessato di voler approfondire la conoscenza con gli altri concorrenti, ma di essere un po' intimorita dal loro giudizio. Questo timore dei giudizi e dei pregiudizi, spiega sempre la ragazza, è in realtà una costante nella sua vita e sta cercando di superarla. "Secondo me avere due genitori così conosciuti ha influito molto sul mio modo di essere perché quando hai tratti della tua vita tanto esposti, è ovvio che ti chiudi", spiega Jasmine. E prosegue: "La gente parla di te e sei antipatica ad alcune persone sulla base del niente, magari anche perché pensano che tu hai una vita perfetta con i genitori famosi e tanti soldi. È ovvio che ti chiudi e diventi diffidente".