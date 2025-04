"The Couple", tra Manila Nazzaro e Thais Wiggers è intesa vera

In vista della terza puntata dello show condotto da Ilary Blasi nella Casa di "The Couple" le relazioni tra i concorrenti si vanno facendo più chiare. In particolare Manila Nazzaro nel corso delle settimane ha stretto un buon rapporto con tutte le coppie in gioco, diventando un punto di riferimento per i suoi compagni. Però lei ha sviluppando un'intesa particolare con una inquilina della Casa e lo rivela a Benedicta chiacchierando. "Thais è l’amica che vorrei avere" le dice spiegando che la ragazza le ricorda molto le sue amiche di sempre per diverse caratteristiche: "È profonda, simpatica e ironica - dice -, una persona con cui puoi fermarti a parlare. È leggera, ma nel modo giusto". Tutte caratteristiche fanno di Thais Wiggers una persona di cui fidarsi: "Quando la leggerezza è misurata - dice Manila -, io mi fido e mi lascio trascinare".