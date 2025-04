Strage di Monreale, la madre di una delle tre vittime: "Impazzisco per il dolore, ora giustizia"

"Ci hanno levato tutto, ci hanno strappato il cuore. Uno era figlio mio, l'altro era figlio di mia sorella. Ma erano indistintamente i nostri due figli. Non erano cugini, erano fratelli: sono cresciuti assieme, si sono sempre aiutati a vicenda. Hanno sempre condiviso tutto. Fino alla fine". Così a Il Corriere della Sera parla Giusi, mamma del 26enne Andrea Miceli, una delle vittime della strage di Monreale (Palermo). "Erano i figli in comune che avevamo io e mia sorella - aggiunge. - E ora è finita così. Ma che cosa gli avevamo fatto per arrivare a tanto? Ma perché ucciderli in quel modo? Andrea era amico di tutti. Lui c'era sempre per tutti".