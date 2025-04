Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti

È di tre morti e di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo, per futili motivi davanti a una pizzeria in pieno centro, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. Le vittime sono Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26. La terza persona è deceduta in ospedale dove era stato ricoverata: si tratta di Andrea Miceli, 26 anni. I feriti hanno 33 anni e 16 anni. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato.