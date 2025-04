Atena Lucana (Salerno), non si fermano all'alt: sospetto ladro ferito in sparatoria

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito gravemente in una sparatoria con i carabinieri in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana (Salerno). Insieme con altri due, viaggiava su un veicolo risultato rubato. I tre non si sono fermati al posto di blocco dei carabinieri, tentando la fuga, e cercando persino di investire uno dei militari presenti sul posto. Durante il conflitto a fuoco che ne è seguito, uno dei tre è rimasto ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Polla. Gli altri due soggetti sono stati fermati. I carabinieri sospettano che i tre possano far parte di una banda di ladri specializzata in furti di appartamento.