Sono fuggiti all'alt della polizia in via Prenestina, alla periferia di Roma, e ne è nato un inseguimento fino a Montecompatri, dove l'auto si è schiantata coinvolgendo due volanti della polizia. Feriti lievemente due agenti, trasportati al pronto soccorso. Anche i due passeggeri sono stati portati in ospedale in codice rosso.