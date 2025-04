Spari in un centro commerciale nel Casertano, panico tra la gente: tre feriti

Ad Alife, nel Casertano, un 80enne ha aperto il fuoco contro due uomini nel parcheggio di un centro commerciale, ferendo entrambi. Si è trattato di un vero e proprio agguato, anche se la matrice al momento non è chiara. Quel che è certo è che uno dei due feriti, a quanto pare due imprenditori, ha cercato di disarmare l'anziano facendolo cadere a terra, dove ha sbattuto la testa. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, e nessuno è in pericolo di vita. Panico tra i presenti nell'area: clienti e dipendenti si sono rifugiati nei negozi o sono fuggiti all'esterno.