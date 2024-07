Roma, rapina con sparatoria nella gioielleria di un centro commerciale

Una rapina con sparatoria è avvenuta in una gioielleria al centro commerciale Roma est. Al momento non risultano feriti. I due rapinatori, a volto coperto, dopo aver minacciato una commessa si sono fatti consegnare monili e gioielli in oro. Una guardia giurata è intervenuta e ne è nato un conflitto a fuoco. I due banditi sono poi fuggiti a bordo di un'auto. E sono subito arrivate diverse volanti della polizia.