Vicenza, tentata rapina in banca: fuggiti i ladri

Ore di tensione a Vicenza, dove la polizia ha fatto irruzione nell'edificio della banca Credit Agricole di via Enrico Fermi dopo un allarme scattato intorno alle 7. Nessuna persona è stata trovata all'interno della sede, ma sono stati trovati segni di un tentativo di sfondamento del muro in un garage sotterraneo dell'edificio. I banditi hanno anche provato a forzare uno sportello bancomat, ma non sono riusciti nemmeno in quello. Sono comunque riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo di polizia e carabinieri.