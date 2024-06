Roberto Baggio rapinato nella sua villa di Altavilla Vicentina durante Spagna- Italia, picchiato e sequestrato con la famiglia

Notte di paura per Roberto Baggio e la sua famiglia, vittime di una violenta rapina in casa. Intorno alle 22, mentre stavano guardando la partita Spagna-Italia dell'Europeo, il 57enne e i suoi cari sono stati sorpresi da una banda di almeno cinque persone, tutte armate, che ha fatto irruzione nella villa di Altavilla Vicentina. Il "Divin Codino" ha tentato di affrontare uno di loro: dopo una breve colluttazione, il rapinatore lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola, provocandogli una ferita profonda. Poi Baggio e i suoi familiari sono stati chiusi in una stanza per diversi minuti. Quando l'ex calciatore ha capito che i malviventi se ne erano andati, è riuscito a sfondare la porta e a chiamare i carabinieri.