Roma, armati di pistole tentano rapina in banca: due arresti

Armi puntate contro gli impiegati

I due ladri, entrambi con i cappucci in testa, sono entrati poco dopo le 8:30 nella banca, che non era ancora aperta al pubblico. Nei locali erano però già arrivati i dipendenti e uno di loro è riuscito a far scattare l'allarme, consentendo così l'intervento delle forze dell'ordine. I due malviventi hanno preso in ostaggio gli addetti puntando contro di loro le armi e si sono fatti aprire la cassaforte per portare via il bottino.