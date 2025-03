Milano, uomo ferito a colpi di pistola in centro: grave in ospedale

A Milano un uomo è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato colpito di striscio al volto e al capo da colpi d'arma da fuoco. La vittima dell'aggressione, avvenuta martedì notte in una zona centrale della città, è un 42enne orientale, portato in codice rosso dal 118 all'ospedale di Niguarda. Al momento l'accaduto è in corso di ricostruzione da parte della polizia di Stato, che indaga sul caso.