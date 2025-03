Roma, sparò e uccise un ladro in fuga: vigilante arrestato per omicidio volontario

E' stato arrestato per omicidio volontario il vigilante di 50 anni, Antonio Micarelli, che sparò a un ladro in fuga, a Roma, a inizio febbraio, dopo averlo sorpreso insieme ai suoi complici in un condominio. A incastrare il 50enne sarebbe stato un video delle telecamere di sorveglianza della zona. Per il Gip non si è trattata quindi di legittima difesa. A eseguire l'ordine di custodia cautelare sono stati i carabinieri.