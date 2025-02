La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano in cerca di soldi, gioielli e argenteria. Il 24enne romeno è stato trovato nel cortile del condominio e trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza dal 118. Quando è stato soccorso non era cosciente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Operato nella notte, non ce l'ha fatta.