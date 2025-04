Sparatoria a Monreale, il 19enne fermato prima confessa ma poi non risponde al pm: è caccia ai quattro complici

Sabato sera, davanti a una pizzeria in pieno centro, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, "due delle vittime - il 23enne Salvatore Turdo e il cugino 26enne Andrea Miceli - avevano rimproverato alcuni ragazzotti che scorrazzavano nel cuore della movida" per il loro modo di guidare il motorino, si legge su La Repubblica - E per tutta risposta, i ragazzi li hanno aggrediti a colpi di caschi". Poco dopo dal gruppo dei palermitani sarebbero stati sparati oltre 20 colpi. Nella sparatoria è rimasto ucciso anche il 26enne Massimo Pirozzo "che si trovava a passeggio in via Benedetto D'Acquisto, la strada della movida di Monreale, di fronte al duomo normanno".