Videogiochi: Remedy torna a giugno con lo sparatutto FBC Firebreak

Nonostante si tratti di una formula di distribuzione insolita per Remedy, lo studio promette di non cedere alle tendenze dei videogiochi più contemporanei e di sfruttare un approccio differente alla gestione degli elementi estetici, come le "skin" a pagamento che potranno essere acquistate in cambio di denaro virtuale: non ci saranno rotazioni del negozio digitale, né contenuti distribuiti per periodi limitati che potrebbero spingere chi gioca ad acquisti compulsivi. "Una volta che un oggetto sarà aggiunto al gioco, resterà disponibile per sempre", ha confermato l'azienda.