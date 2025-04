Conclave, il sarto dei Papi: "Per il 7 maggio preparo tre abiti talari di misure diverse"

"In questi giorni sto iniziando a tagliare l'abito ma è ancora tutto da assemblare", spiega a "Mattino 4" il sarto che oltre a Bergoglio ha "vestito" anche i precedessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, cardinali e vescovi: "Ratzinger per esempio preferiva un tessuto molto pregiato e morbido, fatto di una lana misto seta", racconta Mancinelli che di fronte all'incertezza assoluta sulla fisionomia dell'eletto spiega come arrivare pronti: "Per un abito talare ci vuole quasi una settimana di lavoro e io ne preparo tre di diverse misure".