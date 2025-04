Aram I, vescovo della Chiesa armena: "Papa Francesco aveva una visione chiara della Chiesa cattolica"

"Ho conosciuto molto bene Papa Francesco e a mio giudizio lui aveva una visione molto chiara della Chiesa cattolica ovvero di aprire la chiesa al mondo e alla società per renderla del popolo e della gente. Per lui la Chiesa era chiamata ad affrontare la realtà e le sfide del mondo odierno", esordisce Aram I. E prosegue: "Ho conosciuto tre Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Sono tre personaggi diversi con visioni e priorità diverse. Giovanni Paolo II aveva come priorità quella di spezzare i muri tra l'Europa orientale e quella occidentale e ha fatto un lavoro straordinario in questo senso. Benedetto era un bravo teologo, lui insisteva sul modo in cui si potesse rendere la teologia attuale nel mondo odierno. Infine, Francesco, come ho detto, ha cercato di portare la Chiesa oltre le parole liturgiche e amministrative per renderla alla realtà e trasformando la realtà nella vita della gente".