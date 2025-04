Conclave, il nome deriva dal più lungo della storia e dalla rabbia dei viterbesi

Ora che il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco si avvicina, aumenta anche la curiosità: quanto tempo servirà per arrivare alla fumata bianca e conoscere il nuovo Pontefice? In molti dicono che basteranno pochi giorni anche se, naturalmente, non vi sono certezze. Fino a quando i cardinali non si metteranno d'accordo il Conclave proseguirà con quattro votazioni al giorno. Ma quanto può durare un Conclave? O meglio: quale è stato il più lungo di sempre?