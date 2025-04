Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio: arrestato

Il ferito, un 30enne catanese, è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania, ma non è in pericolo di vita. Il proiettile è entrato e uscito all'altezza della caviglia. Giudicato guaribile in 15 giorni, è stato già dimesso e dovrà ritornare in ospedale soltanto per un controllo ortopedico.