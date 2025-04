Usa, sparatoria in un parco nell'Arkansas: due morti e nove feriti

Negli Usa, due persone sono state uccise e altre nove ferite in una sparatoria in un parco, in Arkansas. Lo scontro a fuoco, hanno riferito le autorità, è avvenuto a Conway, una località poco distante da Little Rock. La polizia ha scritto su Facebook che i nove feriti sono tutti ricoverati negli ospedali della zona e sono in condizioni stabili. Le forze dell'ordine non hanno voluto dire se ci sia un sospettato o se si sappia qualcosa sulle cause della sparatoria.