Usa, sparatoria a un raduno di auto in New Mexico: 3 morti e 14 feriti

Almeno tre persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a un raduno di auto a Las Cruces, in New Mexico. Lo ha riferito la polizia che ha chiesto ai presenti di condividere video e altre informazioni mentre sta continuando a cercare il o i responsabili. L'attacco è avvenuto intorno alle 22 di venerdì (ora locale, le 3 in Italia) allo Young Park.