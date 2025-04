Esclusiva Tgcom24, parla uno dei sopravvissuti alla strage di Monreale: "Mi hanno sparato in testa, chiedo giustizia"

Ai microfoni di Tgcom24 parla uno dei due ragazzi feriti nella sparatoria di Monreale in cui hanno perso la vita tre giovani e dalla dinamica ancora tutta da chiarire. Nell'intervista trasmessa in anteprima dalla trasmissione "Diario del giorno", dice dal letto d'ospedale: "Non ho partecipato a una rissa, mi sono ritrovato nella confusione e mi hanno sparato in testa".



Sulla dinamica dei fatti ricorda: "C'era tanta confusione, non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi". Rievoca i drammatici e concitati momenti degli spari e del suo ferimento, per fortuna non letale: "Pensavo di morire". E sui motivi della sparatoria dice di non aver capito.