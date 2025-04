Mondragone (Caserta), commerciante ucciso a colpi di pistola in auto mentre fa benzina: un fermo

Omicidio in una stazione di benzina di Mondragone, nel Casertano. Un commerciante è stato ucciso a colpi di pistola da un uomo, un imprenditore, che ha fatto fuoco mentre la vittima era in auto. L'aggressore si è poi allontanato sotto gli sguardi terrorizzati del gestore del distributore, situato sulla statale Domiziana, e gli altri clienti presenti in quel momento. Poco dopo è stato fermato dai carabinieri. Alla base del delitto vi sarebbe un litigio, scoppiato per precedenti contrasti economici. I militari stanno verificando se l'incontro tra i due al distributore sia stato casuale o fissato in precedenza con un appuntamento.