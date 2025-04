Un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in strada a Roma. L'agguato è avvenuto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. A quanto pare, i responsabili avrebbero sparato da una moto per poi fuggire immediatamente. Le due vittime sarebbero cittadini cinesi, che abitavano nel palazzo davanti al luogo in cui sono stati uccisi.