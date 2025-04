Rattan: naturale e raffinato, è perfetto dentro e fuori casa

il rattan, oltre alla sua naturale bellezza dal fascino esotico, vanta una serie di caratteristiche che lo rendono davvero unico. Infatti, è malleabile e leggero e questo lo rende adatto all'intreccio per dare forma a mobili, sia per l'outdoor che per gli interni di casa. Inoltre, è resistente alla muffa ed è il materiale più adatto a sopportare i deterioramenti degli agenti atmosferici, sebbene siano comunque necessari cura e manutenzione periodiche. Infine, si tratta di un materiale biodegradabile, tanto da renderlo ideale per chi opta per scelte green anche nell'arredo. Grazie dunque alla sua straordinaria adattabilità, flessibile ed elastico com’è, si presta perfettamente a essere utilizzato per realizzazione di arredi e oggetti dei più svariati. Poltrone, sedie, divani, testiere di letti, salottini da giardino e chi più ne ha, più ne metta. Stupendo per arredare terrazzi e balconi anche di piccole dimensioni, il rattan sa valorizzare anche il più piccolo angolo di casa con un pouf o un tavolino, o ancora con lampade e ceste da sistemare in bella mostra.