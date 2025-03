Una casa al femminile: giallo mimosa per celebrare le donne

anche per godere del tepore delle prime giornate primaverili, la composizione da giardino o terrazzo in giallo mimosa è davvero il top. Poltroncine e tavolino in tinta sono una tendenza di design che riscuote non poco successo. Del resto, basta poi giocare con la fantasia per sdrammatizzare e accendere gli spazi en plein air: fiori, vasi, e chi più ne ha, più ne metta. Non solo in total yellow, comunque: sono davvero assai goiose anche le combinazioni che vedono ancora una volta accostare questa tonalità di giallo all'azzurro/turchese, in un mix davvero ideale per approssimarsi alla bella stagione con il mood giusto e per celebrare con felicità la giornata internazionale della donna.