Soggiorno: cinque stili a cui ispirarsi per una casa da rivista

Il soggiorno è la zona della casa dedicata all' accoglienza , al relax , alla convivialità e allo svago e forse per questo la più importante e rappresentativa della nostra abitazione; ecco dunque tanti spunti e idee per una living room da copertina.

Quante volte abbiamo ripensato di dare una ventata d'aria nuova alla nostra casa cambiando il soggiorno?

Oggi prendere spunto e farsi venire qualche idea stuzzicante per rinfrescare l'immagine del nostro nido è facile e divertente, un gioco d'immaginazione che può regalare insospettabili soddisfazioni.

Classico: il soggiorno che richiama la tradizione è tutt'altro che vecchio e sbiadito. Evergreen ed elegante, oggi ritrova nuovo vigore se accompagnato da elementi di design e ambientazioni ardite. Le forme più caratteristiche di divani e poltrone fanno da contrappunto a pareti dai toni accesi o anche di assoluto candore, a lampade dal carattere contemporaneo e complementi di arredo sofisticati che donano un'immagine sobria e glamour.

Urban style: i fabbricati in disuso di ispirazione post industriale hanno decisamente influenzato tendenze arredo che strizzano l'occhio al vintage rivisitandolo in chiave contemporanea. Non occorre dunque abitare in un loft per richiamarsi a cifre stilistiche che ricordano gli appartamenti londinesi o della Grande Mela. Pareti spoglie, l'uso del metallo e sedute dove cuoio e pelle sono protagonisti rendono immediatamente ultra cittadino il soggiorno di casa.

Contrasti in casa: non solo i colori, ma anche il mix degli elementi del soggiorno fanno per chi ama giocare con l'arredo ambientazioni originali e dalla evidente personalità. Saper mischiare con sapienza stili e materiali non è semplice, ma può essere molto divertente. Bianco e nero, antico e moderno, classico ed etnico: un gioco che coinvolge e il cui risultato può risultare sorprendentemente bello e accattivante.

Low cost: quando il budget a disposizione è ridotto al minimo, la necessità aguzza l'ingegno. Ecco che allora cassette della frutta diventano piccole librerie o tavolini, i cuscini si vestono a festa e regalano quel tocco di novità e freschezza che fanno subito novità. Tappeti discreti che adornano i pavimenti daranno un che di chic anche al soggiorno che non può permettersi il lusso di arredi da mille e una notte.

Minimal: per chi non rinuncia allo stile in cui "less is more", la regola è soltanto una: sottrarre. Via il colore, via gli oggetti, via arredi e complementi non necessari. La regola qui è una sola: tanta grinta per case che vogliono lasciare il segno pur nella quasi totale assenza di elementi personali e di evidenti ricercatezze. Aperte all'accoglienza, fanno delle persone che vi abitano le vere protagoniste dell'abitazione. Se quel che piace è la praticità della leggerezza e l'eleganza delle linee, questo è sicuramente lo stile che fa per noi.