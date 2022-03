Casa: dieci dettagli di charme per arredare con femminilità ed eleganza 

Il sentirsi a casa è quella piacevole sensazione che si prova quando, mettendo piede in un'abitazione, avvertiamo un piacevole benessere, come se quella casa non attendesse che noi. Spesso se accade è proprio grazie alla mano di una donna, in grado di rendere un appartamento dalla personalità contemporanea e di natura minimalista perfettamente a misura di chi vi abita, restituendo all'ospite un clima positivo ed una sensazione di serenità e accoglienza.

1 - La morbidezza del velluto: un tessuto che regala una immediata sensazione di piacevole morbidezza ed eleganza. Bellissimi e luminosi i divani bianchi, da abbinati a dettagli rosa cipria e a elementi in ottone.

2 - Il tappeto morbido e soffice: non solo attutisce i rumori e scalda l'ambiente, ma completa l'arredo e delimita gli spazi. In tinta unita o con fantasie geometriche, il tappeto è proprio irrinunciabile.

3 - Piante e fiori: una casa allegra, colorata e profumata è quella in cui i fiori non mancano mai. Le corolle sanno omaggiare di bellezza e serenità qualsiasi ambiente, tendendolo elegante e glamour. Anche le piante da interni, così come le aromatiche, contribuiscono a ingentilire l'abitazione e rendere l'ambiente più benefico.

4 - Candele profumate: Il tocco femminile lo si apprezza anche nei dettagli delle candele profumate, belle da vedere e che regalano sempre un'atmosfera intima, raccolta e di grande complicità.

5 - La poltrona dal gusto retrò: immancabile pezzo di arredo nelle case più trendy, la scelta della poltrona dal gusto retrò e dell'angolo vintage, che recupera lo specchio e la consolle della nonna, è straordinariamente femminile e romantico.

6 - Il tavolino scintillante: tra gli elementi di design, non può mancare il tavolino scintillante, tanto discreto quanto utile, su cui appoggiare un vaso di fiori, i souvenir dei viaggi o i libri che più stanno a cuore.

7 - L'arte del recupero: la mano femminile la si ritrova anche nei richiami all'antico e alla tradizione, come nel tavolo di recupero adottato in cucina, dove il tempo passa veloce e intenso.

8 - Pareti dai toni pastello: niente tonalità violente, ma ambienti raffinati di grande luminosità. Le nuance pastello, perfette in primavera, sanno essere discrete ed eleganti, oltre ad essere perfette per qualsiasi stile di arredo e dimensione dell'abitazione.

9 - I cuscini morbidi: comodi e avvolgenti, i cuscini sono la coccola giusta per chiunque voglia dedicarsi un momento di riposo e relax. Sanno arredare con poco e, grazie ai costi contenuti dei rivestimenti, cambiare rapidamente assecondando le stagioni e, perché no?, anche gli umori.

10 - Le tende ariose: la tenda è un elemento d'arredo fondamentale per completare il decoro della casa. Ariose e impalpabili, sono perfette per una casa all'insegna della luminosità e dell'allegria, ma anche della discrezione e dell'eleganza senza tempo.