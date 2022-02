Le dieci regole fondamentali dei professionisti per arredare casa

Per regalare alla propria dimora carattere, stile ed eleganza occorre fare attenzione all' illuminazione , agli accessori, all’ armonia di tutto l'insieme e non solo.

1 - Scegli uno stile: perché tutto l'ambiente sia coerente ed esprima appieno la personalità di chi vi abita, serve scegliere in anticipo a quale stile fare riferimento personalizzandolo in base alle proprie esigenze e necessità. Tra le tendenze più in voga a cui ispirarsi si può spaziare dal japandi, al jungalow style, al bohemian jungle, tanto per fare qualche esempio, ma naturalmente ognuno può e deve esprimere la propria personalità giocando con creatività e fantasia.

2 - Seleziona una palette: lasciarsi affascinare da un'idea che però poi mal si adatta alla casa è un errore molto comune. Prima di far dipingere le pareti di casa, meglio fare un controllo accurato sugli arredi e gli accessori che si intende utilizzare: una verifica con l'imbianchino locale sarà fondamentale per trovare la tavolozza di colori ideale e un ambiente elegante e raffinato.

3 - Individua i punti luce: le prese elettriche vanno sempre tenute in considerazione quando si progetta un arredo. Ad esempio, la scrivania da lavoro va collocata vicino alla presa elettrica, per poter collegare una lampada da tavolo o il PC; idem per il soggiorno, dove TV e playstation devono poter essere sistemate vicino alle prese per poi decidere come organizzare le sedute.

4 - Tieni a mente i tuoi bisogni: non tutti abbiamo le medesime necessità. E' importante dunque arredare casa verificando quali sono i nostri bisogni al di là delle mode, affinché tutto sia funzionale e pratico e perfetto proprio per noi.

5 - Organizza gli spazi: mai disporre tutti i mobili e le sedute solamente lungo il perimetro delle stanze. La capacità dei professionisti dell'arredo è quella di trovare molto più spazio sfruttando gli angoli, individuando livelli, ricavando nicchie anche dove sembra impossibile: una lezione che dobbiamo sforzarci di tenere a mente.

6 - Metti insieme tavolo e sedie: il tavolo da pranzo è il vero protagonista della zona giorno. Sistemato in cucina o nel living, troneggia e attira l'attenzione. Ecco perché la scelta delle sedute e del tavolo non può essere sottovalutata: bisogna aver ben chiaro in quale ambiente e con quali elementi di arredo dovranno integrarsi. Attenzione, però: non è detto che le sedie debbano essere tutte uguali, si può puntare anche su combinazioni diverse, ma vanno armonizzate e pensate con cura.

7 - Circondati di verde: il verde domestico diventa sempre più essenziale nelle abitazioni, che oggi sono ancor più vissute causa restrizioni, smart working e dad. Non solo abbelliscono l'ambiente: le piante hanno la capacità di rasserenare, ossigenare e distendere, ma sono perfette anche in cucina per avere sempre a portata di mano aromi e spezie a Km zero.

8 - Sistema quadri e foto: decorare una parete è un'arte. Per abbellire una stanza o un corridoio, per una testata del letto originale e unica, per personalizzare anche la più anonima delle pareti basta appendere quadri e fotografie in maniera originale. Attenzione va posta alle altezze, agli ingombri e alla scelta delle immagini, che debbono essere coerenti: foto di viaggi, immagini del mondo animale, ritratti, elementi etnici e chi più ne ha, più ne metta.

9 - Usa pezzi vintage o di recupero: il tema green non deve essere più trascurato. La tendenza dei professionisti dell'arredo è quella di recuperare mobili e oggetti della nonna da sistemare qua e là in casa e riutilizzare pezzi ed elementi di scarto restituendo nuova vita e dignità anche a oggetti che sembrano inutili e fuori moda.

10 - Fai i conti con il budget: prima di tuffarsi nell'epica impresa di arredare o ri-arredare casa, la cosa da non dimenticare mai è stabilire quanto siamo disposti a spendere in totale, ma anche per ogni singola stanza e per ogni elemento di arredo. Rimanere a secco a lavori non ultimati sarebbe un vero peccato e un'occasione persa per avere una casa tutta nuova... o quasi.