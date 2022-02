Gallery wall: decorare una parete di casa è un'arte (che si impara)

Davanti a una parete vuota è facile provare un senso di smarrimento: decidere da che parte cominciare e in che modo abbellirla immaginando il risultato finale può sembrare complicato. Ecco allora qualche suggerimento da cui trarre ispirazione per comporre una gallery wall degna di un vero professionista .

1 - Prima di iniziare: per realizzare una gallery wall che faccia il pieno di like, meglio organizzarsi con qualche prova generale. Per esempio, si può iniziare disponendo sul pavimento della stanza da decorare i quadri o le fotografie che si sono scelti, un escamotage assai furbo per trovare la giusta combinazione, in accordo non solo con gli spazi ma anche con le tonalità di colore e il mood del locale.

2 - In soggiorno: niente è meglio che arricchire la zona giorno della casa con una gallery wall. La scelta delle immagini, siano quadri, foto o bricolage, deve essere accurata perché darà immediatamente idea della personalità dell'abitazione e di vi abita.

3 - In camera da letto: una testiera originale e mai scontata. Per decorare la parete dietro al letto, vince la semplicità: meglio optare per poche cornici, ma significative. Se invece la parete non è dietro la testa, semaforo verde anche per i collage che ritraggono i momenti più significativi della vita, ricordi di viaggio o anche raccolte e collezioni.

4 - Nel disimpegno o lungo una scala: per uno spazio che non vuole passare inosservato, una raccolta di cornici di varie dimensioni, fogge o stili sarà perfetta. Anche scegliere un tema che ci sta a cuore come fil rouge della gallery andrà benissimo: i cani, lo sport preferito, paesaggi da sogno o dedicata ai nostri hobby sono solo piccole idee per stimolare la fantasia.

5 - Quando appendere: una volta individuata la parete e scelti gli elementi da attaccare, occorre procedere misurando attentamente tutte le superfici. Per un risultato perfetto, bisogna rispettare le altezze, ma anche le distanze tra un quadro e l’altro affinchè si crei una elegante armonia di insieme. Il suggerimento furbo? Onde evitare di dover ricorrere allo stucco per qualche buco che non serve o viene fatto nel posto sbagliato, l'ideale è iniziare ad appendere con il biadesivo per poi procedere con i chiodi: se qualcosa non convince appieno, si farà ancora in tempo a spostare, togliere o cambiare senza causare danni.