Dai materiali naturali alle tonalità pervinca del nuovissimo colore Very Peri : ecco le indicazioni dell' home design per l'anno appena cominciato.

Arredo: le cinque tendenze del 2022 per una casa da copertina Istockphoto 1 di 26 Istockphoto 2 di 26 Istockphoto 3 di 26 Istockphoto 4 di 26 Istockphoto 5 di 26 Istockphoto 6 di 26 Istockphoto 7 di 26 Istockphoto 8 di 26 Istockphoto 9 di 26 Istockphoto 10 di 26 Istockphoto 11 di 26 Istockphoto 12 di 26 Istockphoto 13 di 26 Istockphoto 14 di 26 Istockphoto 15 di 26 Istockphoto 16 di 26 Istockphoto 17 di 26 Istockphoto 18 di 26 Istockphoto 19 di 26 Istockphoto 20 di 26 Istockphoto 21 di 26 Istockphoto 22 di 26 Istockphoto 23 di 26 Istockphoto 24 di 26 Istockphoto 25 di 26 Istockphoto 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - Tante piante: vero must have, il verde domestico diventa sempre più importante nella nostra abitazione. Un piccolo polmone di ossigeno e un grande aiuto per creare un ambiente sereno che regali sentimenti positivi e anche felicità. Piante grandi e piccine, perenni o tropicali, ricadenti o con i fiori, da sistemare ovunque, dall'ingresso al soggiorno, dal bagno alla camera da letto e soprattutto vicino alla scrivania: per lo smart working o lo studio, una piccola macchia verde sarà la migliore "compagna di banco" per allontanare ansia e stress e favorire la concentrazione.

2 - Materiali naturali: cotone, lino, legni in varie essenze che richiamino la natura e un contesto poco chiassoso, molto intimo e accogliente allo stesso tempo. Il living ama i tessuti che vanno dal panna al beige al tabacco, in camera da letto sì anche alle tante tonalità di grigio da abbinare al bianco e al nocciola per garantirsi serenità e riposo. Per completare l'arredo, perfetti i complementi in fibre naturali, come il banano, il rattan e il midollino, ormai sdoganati e ideali per gli ambienti interni. Sempre per richiamare serenità, ma con energia e positività, un tocco di Very Peri, colore Pantone di quest'anno è proprio irrinunciabile.

3 - Artigianato e fai da te: la lotta agli sprechi e il rispetto dell'ambiente passano anche attraverso la valorizzazione degli oggetti che esprimono tradizioni e saperi antichi e che oggi più che mai assumono importanza riportandoci ai valori di unicità e genuinità che governano anche le scelte di arredo. Perfetti anche i materiali di recupero, dai tessuti ai bancali che, opportunamente adattati, sanno stimolare la creatività e garantirci tanta comodità e comfort pur con budget davvero minimi.

4 - Vintage o second hand: non solo nella moda, ma anche nell'home decor pezzi e mobili dei tempi passati, anche recenti, diventano protagonisti nelle nostre case. Sì dunque alle sedie della nonna, anche se spaiate, ma magari riadattate e dipinte ad hoc; benvenuti i vecchi lampadari con le gocce che sembravano cosi trash e che oggi invece trionfano nelle case eleganti e raffinate; perfette le poltrone anni '50 dalle linee futuribili ed essenziali, mai così d'attualità come ora. Sì anche ai tradizionali velluti, non importa se consunti dall'uso nel tempo, e agli oggetti una volta ritenuti inutili e che al contrario appaiono adesso così incredibilmente belli da meritare un posto d'onore nella nostra dimora.

5 - Tappeti e rivestimenti: se accoglienza è la parola d'ordine, la casa del 2022 non può rinunciare alla elegante e confortevole delimitazione degli spazi che consente di lavorare e di vivere in serenità quanto più possibile il proprio tempo. I tappeti, morbidi e discreti insieme, funzionano a meraviglia: perfetti per il tempo libero, ottimi per l'esercizio fisico, ma anche per favorire la concentrazione se dobbiamo lavorare tra le mura domestiche. Tra i grandi ritorni, c'è quello di tende e carta da parati che si ripresentano prepotentemente: disegni geometrici, righe o richiami alla natura, ai boschi o agli oceani, sono indispensabili per le case dei più attenti design addicted.