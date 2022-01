Un colore dedicato al coraggio della creatività: Very Peri è stato scelto come colore dell'anno dall'istituto americano Pantone , che si occupa della catalogazione dei colori. Creato ex novo, è già protagonista nel mondo del fashion tra abiti e accessori, nel make up e perfino nelle tinte di capelli, Very Peri sarà al primo posto nelle scelte cromatiche dello shopping 2022 e lo ritroveremo anche tra le pareti domestiche e nel graphic design.

Casa: quest'anno il must have è Very Peri, colore Pantone per il 2022 Istockphoto 1 di 22 Istockphoto 2 di 22 Istockphoto 3 di 22 Istockphoto 4 di 22 Istockphoto 5 di 22 Istockphoto 6 di 22 Istockphoto 7 di 22 Istockphoto 8 di 22 Istockphoto 9 di 22 Istockphoto 10 di 22 Istockphoto 11 di 22 Istockphoto 12 di 22 Istockphoto 13 di 22 Istockphoto 14 di 22 Istockphoto 15 di 22 Istockphoto 16 di 22 Istockphoto 17 di 22 Istockphoto 18 di 22 Istockphoto 19 di 22 Istockphoto 20 di 22 Istockphoto 21 di 22 Istockphoto 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un pervinca dinamico, ravvivato da un sottotono rosso: così Pantone definisce il blu Very Peri.

In effetti, il colore di partenza di Very Peri, il Pantone 17-3938, è blu pervinca, nome che trae origine dall’omonimo fiore, con toni di celeste-violetto tendente al grigio, una tonalità da sempre associata alla calma, perfetta per alleviare ansia e stress.

Il blu, da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, è il colore legato all’acqua, agli oceani e alla Terra, capace di infondere tranquillità e serenità; è tra i colori preferiti da molti, anche perché sa ispirare fedeltà e fiducia, armonia ed eternità.

Quanto al viola, si tratta di un colore dalle origine antichissime: iniziò a diffondersi dopo la scoperta delle secrezioni di color viola porpora di alcuni molluschi utilizzati per colorare tessuti pregiatissimi nel primo millennio a.C. Proprio per la sua intensità, il viola era considerato il colore dell’eternità e simbolo di sfarzo e di importanza, ma anche di mistero, di magia e di sogno.

Pantone dunque ha ideato Very Peri, rappresentazione dello spirito dei tempi e della transizione in atto: mentre torniamo alla vita dopo un periodo di isolamento, cambiano le nostre nozioni e i nostri stili di vita.

Non a caso quindi è stato scelto come punto di partenza il blu, il colore che restituisce una sensazione di comfort e di sicurezza, a cui però è stato aggiunto un sottofondo viola e rosso, capace di dare un senso di freschezza e di spinta verso il futuro.

Per le scelte di arredo il colore Very Peri si abbina bene con tinte calde e accoglienti, dal beige al grigio, al rosso corallo e naturalmente a tutte le sfumature del blu.

Se una parete tutta colorata appare troppo impegnativa, così come anche un arredo in total blue o violet, meglio puntate su un unico elemento: che sia il divano, una poltrona, un cuscino o un tappeto per illuminare e dare personalità ad una semplice quanto essenziale stanza bianca.

Dalla biancheria per la casa, ai tessuti per l'arredamento, dal colore delle pareti ai tendaggi: Very Peri nel 2022 sarà la sintesi perfetta di energia e positività, ma anche di buonumore.

Via libera dunque alla creatività: il Very Peri è un invito a provare e ricercare visioni nuove e inediti accostamenti.