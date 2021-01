L' Erba della Pampa cresce spontaneamente negli spazi aperti e assolati dell’ America Latina ; ha un aspetto curioso perché ricorda molto le spighe di grano, ma al tatto risulta impalpabile ed estremamente soffice. Perfetta per decorare la casa , è amatissima per la sensazione di leggerezza che sa regalare a chi la sceglie per adornare la propria abitazione.

Casa: tutti pazzi per le pampas, le spighe vaporose amatissime dai designers Istockphoto 1 di 16 Istockphoto 2 di 16 Istockphoto 3 di 16 Istockphoto 4 di 16 Istockphoto 5 di 16 Istockphoto 6 di 16 Istockphoto 7 di 16 Istockphoto 8 di 16 Istockphoto 9 di 16 Istockphoto 10 di 16 Istockphoto 11 di 16 Istockphoto 12 di 16 Istockphoto 13 di 16 Istockphoto 14 di 16 Istockphoto 15 di 16 Istockphoto 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le pampas sono diventate immancabili negli interni dall’aria romantica e dallo stile chic ricco di personalità: queste spighe vaporose infatti sanno arredare qualsiasi ambiente perché grazie ai colori neutri e all’aspetto candido ed etereo, sono perfette per decorare con garbo la casa al di là dello stile che abbiamo scelto, si tratti del country come del design più austero e minimalista.

Un colore discreto: i fiori freschi della Pampa quando vengono raccolti, di solito in estate, presentano un color sabbia chiaro che tende lievemente a scurire con il passare del tempo. Tuttavia, l’Erba della Pampa riesce a mantenere per lungo tempo il suo aspetto, al contrario di ciò che accade ai fiori tradizionali dove il processo di essiccazione determina il cambiamento dei colori e la consistenza di stelo e petali. Per chi ama il colore, in commercio è possibile trovare alcune varianti di Pampa decisamente più originali con tinte rosa, rosso e perfino azzurro brillante.

Come scegliere le Pampas: al momento dell’acquisto optiamo per steli lunghi, che potremo poi tagliare per ottenere la misura desiderata a seconda dell’angolo di casa che vogliamo decorare. Grazie alle sfumature di bianchi e beige, questi fiori sono ideali anche occasioni speciali, dove possono troneggiare creando ambientazioni suggestive, oppure possono essere impiegati con discrezione per abbellire anche i più remoti angoli della casa.

Decorare con fantasia: per arredare senza appesantire, possiamo giocare con le tonalità. Queste spighe vaporose hanno nuance che vanno dal bianco al marrone passando per il rosa e il beige. Per un effetto davvero molto glamour, possiamo disporre i fiori in scala cromatica, oppure mettere i toni più scuri al centro del mazzo e circondarli di quelli più chiari per ottenere un effetto di maggior volume. Un’altra astuzia sta nella scelta del vaso: recipienti di dimensioni diverse per alternare le altezze e ottenere un aspetto optical per l’abitazione è divertente e scenografico. Infine, possiamo scegliere le varietà diverse: le erbe della Pampa infatti si presentano in molte varietà e possiamo usare la nostra creatività per sistemarle qua e là in casa. L’erba della Pampa, d’altronde, è l’ideale per abbellire con semplicità gli angoli difficili della casa, come ingresso, camera da letto e perfino il bagno.