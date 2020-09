La libreria è molto più che un semplice contenitore, un insieme di mensole discreto e funzionale per riporre volumi e oggetti: complemento evergreen, continua a intrigare e a fare bella mostra di sè nelle case dei design addicted e non solo.

Tendenze: in casa la libreria diventa protagonista Istockphoto 1 di 20 Istockphoto 2 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 20 di 20 Istockphoto 10 di 20 Istockphoto 11 di 20 Istockphoto 12 di 20 Istockphoto 13 di 20 Istockphoto 14 di 20 Istockphoto 15 di 20 Istockphoto 16 di 20 Istockphoto 17 di 20 Istockphoto 18 di 20 Istockphoto 19 di 20 Istockphoto 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

C'era una volta: qualsiasi favola che si rispetti non può che iniziare così.

Ma oggi, soppiantato da televisori, computer e dispositivi elettronici, il libro diventa un elemento di decoro dal fascino indiscusso che fa bella mostra di sé nelle stanze di qualsiasi casa e richiama con prepotenza e dignità un posto d'onore nelle nostre abitazioni.

Nel living: un grande classico. La libreria nel soggiorno di casa rimanda ai preziosi volumi custoditi gelosamente e magari tramandati di generazione in generazione. I corposi e pesantissimi volumi delle enciclopedie, così in voga fino a qualche decennio fa, i libri rilegati dall'aspetto sontuoso e poi quelli che ci venivano regalati con la dedica nella prima pagina e custoditi come cimeli. Oggi la libreria racconta chi siamo attraverso le sue forme, gli oggetti che ci sono cari, la presenza più o meno discreta. Mobili contenitore, scaffali di recupero, semplici mensole: tutto invita alla personalizzazione di un ambiente che accoglie chi vi abita e invita alla convivialità e alla condivisione.

In cucina: e chi l'ha detto che i libri si leggono solo sul divano o sulla poltrona? Perfetto anche il luogo dove spesso si trascorre la maggior parte del nostro tempo. Tra la preparazione di un piatto e l'altro, tra i compiti da fare e i documenti da archiviare, tra una telefonata di lavoro e un caffè con la vicina di casa, la cucina è da sempre centrale nella vita domestica. Qui la libreria diventa un tutt'uno con il resto dell'arredo e prova a nascondersi per non sottrarre attenzione ai fornelli e alle attività familiari.

In camera da letto: una sana abitudine che negli ultimi tempi sta subendo un duro attacco dai social network è quella di accompagnare il sonno leggendo qualche pagina di un buon libro. La libreria nella stanza dedicata al relax e al riposo è perfetta e prova a non togliere spazio al guardaroba o al cassettone facendosi agile e leggera. Perfette quelle in metallo o in legno, ideali quelle per la stanza dei più piccoli dotate di rute funzionali e pratiche, semplici e pur sempre eleganti quelle in legno dal sapore scandinavo.