Casa: la stanza dei giochi è la nuova tendenza del lusso possibile

Il nuovo anno consolida una tendenza ormai irreversibile, cioè quella di vivere la casa per un tempo sempre maggiore . Tra smart working , didattica a distanza e piccoli angoli wellness fai da te, l'ambiente domestico diventa sempre più importante anche per lo svago : perché dunque non pensare a un locale destinato in tutto o in parte al divertimento in società ?

Non solo dovere: rimanere nel proprio nido è comodo, rassicurante e oggi è anche divertente.

Già, perché se un tempo dedicare un pomeriggio o una serata al divertimento di una partita a scacchi o a carte o ancora appassionarsi ad una sfida al biliardo con gli amici nella propria dimora era considerata un'attività destinata a una piccola élite, oggi invece è un modo sicuro e creativo per svagarsi tra le pareti di casa.

Non solo cantine, box o lavanderie: le playroom più attuali sono spazi proprio all'interno dell'abitazione, in cui troneggiano tavolini da fumo, scacchiere e biliardi, dalla foggia più classica a quella più moderna dove anche le griffe della moda hanno la loro da dire proponendo oggetti preziosi e glamour perfetti anche solo da ammirare.

Sistemati nel living accanto alla zona conversazione, tra i divani e le poltrone, i biliardi ad uso domestico diventano essi stessi ricercati pezzi d'arredo capaci di raccogliere vicino a sé amici e giocatori per competizioni che, dopo le partite, amano concludere le sfide in allegria radunandosi magari attorno a un tavolo per un pranzo conviviale o accomodandosi tra comode ed eleganti sedute per un drink o ancora riunendosi nel giardino o in piscina per momenti di puro relax casalingo.

Chi ama rilassarsi tra una mossa e l'altra affidandosi a re, regine, alfieri e cavalli, può staccare la spina dall'attività lavorativa o dallo studio per un pochino e dedicarsi a una partita a scacchi o a dama oppure optare per un giro di carte in modo da allontanare lo stress e dedicare la propria attenzione ad altro.

Un coffee table, un pratico pouf o un piccolo angolo appositamente riservato senza necessità di grandi spazi saranno ideali per concedersi questo piccolo lusso che è davvero possibile.