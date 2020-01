Il pouf è quasi immancabile nelle abitazioni che amano la praticità e la comodità . Perfetto nel living , come complemento di poltrone e divani , è l'ideale anche in camera da letto , ma è utilissimo anche nello studio e nell' ingresso di casa.

Arredo: il pouf, piccolo e discreto passepartout della casa Istockphoto 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 10 di 23 11 di 23 12 di 23 13 di 23 14 di 23 15 di 23 16 di 23 17 di 23 18 di 23 19 di 23 20 di 23 21 di 23 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo si può ammirare in tutte le varianti di colore e di tessuto possibili: il pouf rimane un complemento di arredo utile e simpatico, oltre che di design, in qualsiasi ambiente e in qualsiasi contesto lo si intenda utilizzare.

Che faccia bella mostra di sé negli spazi di un living di ampia metratura, come anche se collocato in posizione semi nascosta nel piccolo vestibolo che conduce verso l'interno domestico, il pouf rimane una proposta d'arredo amato da tutti e che anche i designer addicted non possono ignorare.

Elegante se rivestito in prezioso velluto, comodo se in tessuti resistenti e dalla consistenza grezza, forte e deciso se a rivestirlo si sceglie la pelle o la corda: la versatilità del pouf è senza confini.

E che dire poi della comodità di un ulteriore ripostiglio nascosto all'interno di un contenitore posto proprio al centro del salotto?

Nell'angolo bar il pouf è perfetto se proposto con il lurex, ma questo simpatico alleato trova il modo di essere global quando viene abbinato ad arredi in stile etnico: un vero e autentico passepartout.