Coffee table: tante idee per un soggiorno ricco di personalità

Non solo comodo: il coffee table , oltre che un complemento quasi indispensabile in qualsiasi salotto , è capace ci regalare una straordinaria opportunità per esprimere il nostro stile ed esibire i nostri gusti e interessi , tra scelte super minimal o creazioni più elaborate .

Il soggiorno è il nostro biglietto da visita, il luogo ove ricevere e dove trascorrere i momenti più rilassanti della giornata.

Se nel living troneggia il divano, anche il tavolino da salotto, o coffee table, ha la sua da dire attirando l'attenzione di chi vi soggiorna: oltre che utile e comodo, sa come far parlare di noi.

In vetro o in legno, classico o moderno, l'unica accortezza è che sia in ordine: nella sua disposizione più tradizionale, al centro dell'attenzione di tutti posto proprio di fronte al divano o affianco alla poltrona, il coffee table è un ottimo strumento per mettere in mostra i propri interessi.

Bando alla consuetudine: il tavolino da salotto ama la creatività e quindi, a dispetto del nome, non deve necessariamente essere un tavolino in senso stretto, ma può interpretare perfettamente il suo ruolo anche se ottenuto da contenitori, sgabelli e poggiapiedi o anche da coppie di tavolini e chi più ne ha, più ne metta.

Quello che scegliamo di appoggiarvi diventa una vera e propria mostra di noi stessi: libri, oggetti da collezione, vassoi, scacchiere e molto altro ancora.

Perfetto per appoggiare il servizio da caffè o da tè, il coffee table è l'ideale anche per i tanti telecomandi, il PC e i giochi elettronici; con un vaso di fiori rende romantica la stanza, con un bell'insieme di candele ci aiuta a ritrovare una dimensione di calda intimità.



La versatilità e la facilità con cui possiamo aggiungere o togliere oggetti, cambiarli, modificarli rendono il tavolino da salotto il vero passe-partout di casa e il compagno inseparabile dei nostri momenti di svago e convivialità tra le mura domestiche.