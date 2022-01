Non sempre abbiamo ampie metrature per ricavare un bagno da sogno : anche se la zona di servizio è ridotta ai minimi termini, è possibile creare un locale dove stile e personalità non mancano. Ecco dunque cinque suggerimenti utili per avere una stanza preziosa e funzionale pure quando lo spazio è ridottissimo .

Tendenze: cinque dritte per arredare il bagno (anche minuscolo) Istockphoto 1 di 23 Istockphoto 2 di 23 Istockphoto 3 di 23 Istockphoto 4 di 23 Istockphoto 5 di 23 Istockphoto 6 di 23 Istockphoto 7 di 23 Istockphoto 8 di 23 Istockphoto 9 di 23 Istockphoto 10 di 23 Istockphoto 11 di 23 Istockphoto 12 di 23 Istockphoto 13 di 23 Istockphoto 14 di 23 Istockphoto 15 di 23 Istockphoto 16 di 23 Istockphoto 17 di 23 Istockphoto 18 di 23 Istockphoto 19 di 23 Istockphoto 20 di 23 Istockphoto 21 di 23 Istockphoto 22 di 23 Istockphoto 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - Una parete vetrata, per allargare lo spazio: aprire con una vetrata la parete affinché il bagno sia contiguo alla camera da letto ma separato allo stesso tempo dal resto dell'ambiente, nel caso si viva in un monolocale è un'idea tanto semplice quanto funzionale. Una soluzione perfetta per abitazioni molto piccole, in quanto si consente alla luce naturale di inondare il locale anche se l’ambiente è cieco, ma che resta una vera opportunità per chi vive solo o comunque non necessita di eccessiva privacy. Diventata ormai un must, la parete trasparente è molto utilizzata per l'area doccia, che riesce a mantenere comunque la riservatezza dello spazio destinato ai sanitari.

2 - Il total white, autentico evergreen: una scelta vincente e perfetta per qualsiasi ambiente domestico, bagno incluso, è quella di puntare sul bianco, il colore che non stanca mai e che garantisce luminosità e ampiezza aggiuntiva anche a locali minuscoli. Attrezzato con mobili contenitore dal design minimalista ispirato allo stile japandi, il bagno può essere ulteriormente ampliato otticamente mediante l’utilizzo di specchi, preziosi alleati in ogni stanza della casa.

3 - Via libera al colore: se il total white non è nelle nostre corde e amiamo la vivacità del colore, dipingere le pareti a contrasto per dare personalità al bagno può essere una scelta tanto audace quanto vincente. Una nuance precisa che identifichi la zona come indipendente dal resto della casa e le conferisca un carattere proprio è un ottimo rimedio soprattutto se le dimensioni del locale sono assai limitate. Tra i colori, puntare su quelli più chiari è comunque raccomandabile: l'effetto ottico di una nicchia definita ma comunque non ristrettissima sarà garantito.

4 - Il décor per un bagno eclettico: non è facile, ma se amiamo l'originalità e abbiamo il coraggio di osare, la creatività ci può aiutare ad arredare un bagno super personale ed eccentrico. Semaforo verde per lavabi su misura e a composizioni di arredo multicolor, prendendo anche ispirazione dalle serie TV come Squid Game; sì a specchi e lampade dal design contemporaneo oppure a complementi d’arredo in puro stile vintage. Il consiglio furbo? Usiamo la carta da parati per creare una quinta e delimitare l'angolo dedicato alla cura del sé, facendo ovviamente attenzione alla scelta del materiale, che deve essere adatto ad ambienti umidi e resistente all'acqua.

5 - Sanitari sospesi, moderni e leggeri: una grande trovata, diciamolo a chiare lettere. I sanitari sospesi, magari di dimensioni più piccole dello standard, rendono il locale più fresco, sono perfetti per bagni di dimensioni ridotte e hanno dalla loro anche il rendere molto più agevole la pulizia. Una delle ultime tendenze per chi non ha proprio spazio o sta attrezzando un secondo bagno come locale di servizio, è quella di dotarsi di un vaso unico, con bidet e funzione di lavaggio che possono essere inseriti in un normale sanitario.