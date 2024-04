Casa: le piante portafortuna secondo il Feng Shui

Segui le regole che aiutano a bilanciare l’energia dello spazio in cui si abita regalando prosperità: ecco come vivere in armonia con l’ambiente

Oltre che per adornare terrazzi e balconi, le piante sono perfette per facilitare una rinnovata armonia. La filosofia orientale del Feng Shui pone l'accento sullo studio delle energie: positive da valorizzare e negative da neutralizzare . Oggetti, arredi, colori permettono d'indirizzare correttamente l ’energia vitale per creare un equilibrio tra Yin e Yang , tra energia e riposo

La casa è il rifugio perfetto per ritrovare pace e serenità e per vivere nel rispetto della propria privacy i momenti più intimi di gioia e talvolta anche di dolore.

ALLEGGERIRSI PER FAR POSTO AL VERDE DOMESTICO la prima cosa da fare per avvicinarsi al Feng Shui, è liberarsi di ciò che non serve. Gli interni di casa devono essere pieni di luce, armoniosi, ordinati, senza elementi inutili che possano bloccare la circolazione dell’energia positiva. Un'operazione, quella del decluttering, piuttosto indispensabile da compiere prima di posizionare mobili e oggetti e soprattutto le piante. Uno degli elementi che aiutano a raggiungere questo equilibrio sono le amiche in vaso: si consiglia infatti di collocare una pianta in ogni ambiente della casa. Il Feng Shui propone almeno cinque piante ideali da avere nella propria dimora per attirare la buona sorte.

IL POTHOS, UNA PIANTINA FACILE, FACILE chi non ha avuto un pothos sulla propria scrivania al lavoro, o nel bagno di casa, o perfino in cucina? Non è un caso: oltre alla estrema facilità di coltivazione e alla grande soddisfazione che questa alleata del verde domestico sa regalare, la sua qualità principale è l'energia espansiva, ovvero la capacità di moltiplicare le energie positive secondo il Feng Shui. Non solo: sembra anche che il pothos abbia la capacità di rivitalizzare l’ambiente e trasformare le energie, in quanto canale di vibrazioni che rende positive tutte le energie che assorbe. Perfetta in qualsiasi ambiente, è facile da curare, sopporta facilmente anche il freddo e ama l’umidità.

LA SANSEVIERIA, REGALE E DECORATIVA questa pianta, conosciuta anche come lingua di suocera, secondo il Feng Shui, ha la capacità di purificare l’ambiente in cui si trova. Una caratteristica da non sottovalutare, tenuto conto che quando il caldo diventa insopportabile anche sostare sul terrazzo diventa impossibile e l'aria condizionata l'alleata per sopravvivere a temperature bollenti. La sansevieria è una pianta da interno ideale capace di influenzare positivamente gli spazi abitativi generando vibrazioni cariche di prosperità. Ideale da sistemare nel bagno di casa, è bellissima anche in soggiorno o nell'angolo studio sistemata sul davanzale delle finestre: infatti, se l'esposizione è su strade trafficate o particolarmente rumorose, il consiglio è quello di utilizzare o tende dal colore chiaro o piante capaci di schermare regalando serenità.

