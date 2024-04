Case in legno: le ville bellissime per vivere immersi nella natura

UNA SCELTA DIFFICILE quando si possono ammirare i panorami dalle case situate in ambienti da favola, il beneficio che ne si trae è tanto per il corpo quanto per lo spirito. D'altra parte, visto che sognare non costa niente, case lussuose ed eleganti diventano il nido che chiunque vorrebbe poter avere, nonostante esista la difficoltà di dover scegliere tra le location più esclusive ed emozionanti. Affacci sulla infinita distesa blu del mare, oppure grandi finestre che si aprono direttamente sulla neve, o ancora mura a strapiombo sulle rocce oppure ancora ambienti naturali dove le distese dei prati sono a perdita d'occhio. Il lusso legato a paesaggi immersi nella natura è disporre di un buen retiro ove trascorrere una vita lontano dal caos della città, dai ritmi frenetici e dalla routine dove poter lavorare nel silenzio e poter far giocare i più piccoli in assoluta tranquillità. Un autentico miraggio per molti, anche se trarre ispirazione dalle ville più belle può aiutare a prendere spunto per qualche accorgimento che aiuti a migliorare la quotidianità della propria abitazione.

IN MONTAGNA la casa in montagna deve essere di ispirazione chalet. Si tratta di un'abitazione di indiscusso fascino totalmente immersa nella natura, tra boschi e prati e il cui rivestimento in legno e pietra è davvero imprescindibile. Oggi più che mai lo stile di montagna è in grado di interpretare il bisogno di naturalità e di pace perfetti per rigenerarsi e lasciare da parte preoccupazioni, ansia e frenesia. Per questa dimora potrebbero non servire metrature infinite: in fondo, ambienti più piccoli favoriscono lo stare insieme e infondono calore. Tra le cose che proprio non possono mancare, il caminetto è certamente la principale, ma anche un pergolato arredato con sedie e divani per poter respirare l'aria ossigenata e profumata di resina anche nella stagione fredda.

AL MARE anche per la casa al mare, le ultime tendenze in fatto di design puntano su legno e materiali naturali. Se uscire di casa e camminare a piedi nudi sulla sabbia lasciandosi accarezzare dalla brezza è forse uno dei modi più romantici di lasciarsi andare a qualunque pensiero, purché lontanissimo dalle preoccupazioni quotidiane, lasciando che la mente vaghi libera e ritrovi la concentrazione spesso perduta, una dimora al mare è quello che ci vuole. In una location così, l'home decor sceglie arredi bianchi e colori tenui che richiamano la natura, punta sul legno per gli arredi e su tessuti naturali per i rivestimenti, come lino cotone e iuta. Le tonalità neutre si abbinano alle nuance del blu e del turchese, oltre che al verde e all'immancabile bianco. Così come in montagna, anche in questo caso la terrazza ampia diventa l'ambiente ideale per consentire allo sguardo di perdersi magari di fronte a un tramonto. Lo spazio outdoor è ideale per sorseggiare un aperitivo o per lasciarsi andare alla convivialità, tra chiacchiere e confidenze: la combinazione perfetta per soddisfare il desiderio di libertà e di naturalità, fondamentali per il benessere.

